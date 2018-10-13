Мирча Луческу: "Нужно быть аккуратным с наказанием Кокорина и Мамаева"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, ранее возглавлявший петербургский "Зенит", прокомментировал арест российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба игрока заключены в СИЗО до 8 декабря. Их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновником Дениса Пака и Сергея Гайсина. Недавно турецкий хавбек Арда Туран также оказался в центре скандала, подравшись с поп-певцом в ночном клубе.

– То, что произошло, это грустно. Я знаю, Кокорина, он хороший парень и хороший футболист, у нас были отличные отношения, – сказал Луческу. – Сейчас слишком много используют его имя в медиа. Если бы это был обычный человек, то никакого скандала бы не было. Они бы просто принесли извинения, пожали бы руки, извинились, оплатили бы ущерб. Если бы это были не Кокорин или Мамаев, а какой-нибудь Воровски, никто бы об этом не говорил больше. Я их не оправдываю, но хотел бы из защитить. Я был зол, когда увидел видео, не понимаю как такое могло произойти. Нужно быть аккуратным с наказанием, выбрать наиболее адекватную меру наказания.

– У кого больше шансов вернуться – у Арды Турана в сборную Турции или у Кокорина в сборную России?

– Завтра мы сыграем без Турана, а Россия – без Кокорина. Меня интересуют только игроки, которые могут сыграть завтра. (Александр Рогулев)

Матч Россия - Турция состоится 14 октября в Сочи.