Мирча Луческу: "Черчесов – умный, Дзюба – прекрасный, а "Зениту" – удачи!"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу наговорил много комплиментов россиянам и пожелал удачи "Зениту", передает из Трабзона спецкор "СЭ" Дмитрий Зеленов.

Луческу вошел в зал в красном костюме сборной Турции. Подтянутый, свежий. Поздоровался с нами по-русски, улыбнулся и в ответе на первый же вопрос наговорил много приятных вещей.

– На чемпионате мира сборная России вышла в четвертьфинал, то есть формально вошла в топ-8. Воспринимаете ли Россию как топ-сборную?

– Россия – очень хорошая команда! На чемпионате мира она добилась успеха не просто так. Так что мы очень готовимся к завтрашней игре, потому что перед нами сильный, опытный соперник. Черчесов – умный человек и хороший тренер. На ЧМ Россия показала себя как очень организованная команда, ее коньком была выдающаяся дисциплина. Видно, что это тактически грамотная сборная. И важно, что в прекрасной форме находился Дзюба. В таком же состоянии он находится и сейчас.

– Вы привлекаете в сборную много молодых футболистов, почему?

– Мы строим новую команду. Раньше у Турции были такие звезды как Арда Туран, Эмре, Бурак Йылмаз. Сейчас у нас другие футболисты. Я верю в них.

– Болельщики в России по вас соскучились. А вы? Как вам "Зенит"

– Не думаю, что по мне скучают, ха-ха! Вы мне льстите! Столько полемики было! Конечно, я помню "Зенит" и уважаю Сергея Семака. Удачи ему! Надеюсь, "Зенит" выиграет чемпионат. Но "Спартак" – очень серьезный соперник.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск) // Все о сборной России по футболу – здесь​