16:35 | Футбол — Лига наций

Матч Швеция - Россия обслужит французская бригада арбитров

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Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Швеции и России обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, информирует официальный сайт УЕФА.

В качестве ассистентов рефери выступят Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Дополнительные помощники судьи - Франсуа Летесье и Жером Мигельгорри. Четвертым рефери будет Николя Дано.

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 1 баллом располагается на третьей строчке.

Швеция - Россия

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