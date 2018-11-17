Матч Швеция - Россия обслужит французская бригада арбитров

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Швеции и России обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, информирует официальный сайт УЕФА.

В качестве ассистентов рефери выступят Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Дополнительные помощники судьи - Франсуа Летесье и Жером Мигельгорри. Четвертым рефери будет Николя Дано.

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 1 баллом располагается на третьей строчке.

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