"Марсель" проведет один матч без зрителей и два - с частично закрытыми трибунами

УЕФА вынес наказание "Марселю" за систематические беспорядки с участием болельщиков. Клубу ставится в вину создание давки, вандализм, использование пиротехники, бросание предметов и поздний старт в домашних матчах Лиги Европы-2017/18 против "Лейпцига" (5:2) и "Зальцбурга" (2:0), выездном матче с "Зальцбургом" (1:2) и финале с "Атлетико" (0:3).

За многочисленные нарушения "Марсель" проведет один домашний матч еврокубков без зрителей и еще один - условно, с испытательным сроком в два года. Таким образом, при пустых трибунах состоится игра "Марсель" - "Айнтрахт" (20 сентября).

Кроме того, четыре домашних матча "Марсель" проведет с частично закрытыми трибунами (северный и южный сектор). Два из них - условно с испытательным сроком в 2 года.

Также клуб заплатит штраф в 100 тысяч евро и возместит "Лиону" ущерб, нанесенный его стадиону в финале Лиги Европы.