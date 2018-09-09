Маркус Рэшфорд: "Сборной Англии нужно извлекать уроки"

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд выразил сожаление по поводу поражения от Испании (1:2) в матче Лиги наций. Единственный гол англичан на свой счет записал именно Рэшфорд.

– Всегда сложно проигрывать таким сильным соперникам, – цитирует AFP Рэшфорда. – Но мы должны использовать этот опыт в дальнейшем. Нам нужно понять, чего команде не хватает для победы, чтобы исправить ошибки. Такое с нами не в первый раз. Нужно извлекать уроки.

Де Хеа? Он может быть лучшим вратарем в мире. Мы знаем его качества. Остается его и сборную Испании поздравить с хорошей игрой.