Марко Вератти: "Италия одержала заслуженную победу"

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Италии Марко Вератти после победы над Польшей в матче Лиги наций (1:0) заявил, что его команда полностью заслужила положительный результат встречи. Единственный мяч в этой игре забил защитник Кристиано Бираги на 92-й минуте.

- Мы Забили поздно, но наша победа была заслуженной, - приводит пресс-служба УЕФА слова Вератти. - С ракурса полузащиты у нас было так много возможностей забить, но мяч не шел в ворота. Гол Бираги была отличной наградой за наше выступление. Мы хотели победить после прошлых неудач, но больше всего нам нужна была такая отличная игра.

После этого поражения Польша потеряла шансы подняться выше последнего, третьего места в своей группе. На счету поляков 1 очко, у итальянцев - 4, у португальцев - 6. По личным встречам Польша не сможет обойти Италию.

Таким образом, Польша стала первой командой в истории Лиги наций, вылетевшей дивизионом ниже. Сезон-2020/21 команда начнет в лиге В этого турнира.

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