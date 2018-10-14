Марк Бартра: "Луис Энрике тренирует как в "Барселоне"

Защитник сборной Испании Марк Бартра в преддверии матча с Англией оценил работу главного тренера национальной сборной Луиса Энрике. Футболист сравнил методы работы специалиста с теми, что были в "Барселоне".

– Я познакомился с Луисом Энрике в "Барселоне Б", когда мне было 17 лет, – цитирует футболиста Football Espania. – На тактическом уровне он пытается доминировать во всех аспектах игры. Этот специалист придерживается концепций, которые помогли нам завоевать множество трофеев.

Напомним, что 27-летний игрок не смог закрепиться в составе сине-гранатовых под руководством Луиса Энрике и был продан в "Борруссию" в 2016 году.

В понедельник пройдет встреча "Испания" – "Англия" на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.