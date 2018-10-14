Македония разгромила Лихтенштейн в Лиге наций

Македония крупно победила Лихтенштейн в матче группового турнира Лиги наций D. Македонцы занимают первое место в группе 4 с тремя победами с разностью мячей 8-1.

Лига наций D

Группа 4

Македония - Лихтенштейн - 4:1 (3:1)

Голы: Трайковски, 10 (1:0). Трайковски, 30 (2:0). Пандев, 36 (3:0). Сейхан Йилдиз, 37 (3:1). Алиоски, 67 (4:1).

Македония: Димитриевски, Зайков, Муслиу, Бейтулаи (С.Ристовски, 77), Хасани, Алиоски, Барди, Элмас, Пандев (Николов, 68), Трайковски, Несторовски (С.Спировски, 83).

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Сейхан Йилдиз, М.Зеле, Геппель, Польверино, Визер, Марс.Бюхель (Эрне, 72), А.Зеле (Р.Губзер, 29), Ф.Вольфингер (Н.Кибер, 79).

Предупреждения: Трайковски, 2. Марс.Бюхель, 35. Сейхан Йилдиз, 77.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

13 октября. Скопье. Стадион "Арена Филипп II".