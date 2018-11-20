Македония разгромила Гибралтар и вышла в дивизион С Лиги наций

Завершились матчи последнего тура четвертой группы дивизиона D Лиги наций.

Сборная Македонии разгромила сборную Гибралтара - 4:0. У победителей дубль сделал Илия Несторовски. В параллельном матче Лихтенштейн и Армения сыграли вничью - 2:2.

Македония набрала 15 очков и выиграла группу, обеспечив себе путевку в дивизион С и участие в плей-офф Евро-2020, если не пробьется через основной отбор. Армения с десятью очками на втором месте. У Гибралтара шесть очков и третья позиция. Лихтенштейн набрал четыре очка и финишировал последним.

Лига наций

Дивизион D

Группа 4

6-й тур

Македония - Гибралтар - 4:0 (1:0)

Голы: Барди, 27 (1:0). Несторовски, 67 (2:0). Несторовски, 80 (3:0). Трайковски, 90+2 (4:0).

Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Бейтулаи, Алиоски, Барди, Николов, Элмас (Адеми, 72), Тричковски (Хасани, 59), Трайковски, Несторовски (Велковски, 82).

Гибралтар: Кафер, Чиполина, Кашаро (Э.Эрнандес, 79), Саджент, Маскаренас-Оливеро, Аннесли (Барнетт, 88), Муэли, Бардон, Уокер, Э.Эрнандес, Де Барр (Пристли, 81).

Предупреждение: Аннесли, 41.

Судья: Сахи (Казахстан).

19 ноября. Скопье. Стадион "Арена Филипп II".

Лихтенштейн - Армения - 2:2 (1:1)

Голы: Адамян, 9 (0:1). Марс.Бюхель, 44 (1:1). Хаслер, 47 (2:1). Карапетян, 85 (2:2).

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кинтанс (Эберли, 83), М.Зеле (Март.Бюхель, 57), Геппель, Хофер, Польверино, Хаслер, Марс.Бюхель (Брендле, 62), Саланович, Майер.

Армения: Авагян, Хачатуров, Амбарцумян (Аракелян, 88), Ароян, Дагбашян, Казарян, Мхитарян, Овсепян (Карапетян, 72), Григорян, Мовсисян, Адамян.

Предупреждения: Рехштайнер, 59. Б.Бюхель, 67. Амбарцумян, 73.

Судья: Дюрье (Люксембург).

19 ноября. Вадуц. Стадион "Rheinpark".

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