21:11 | Футбол — Лига наций

Македония переиграла Армению

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Сборная Македонии обыграла команду Армении в матче Лиге наций (2:0). В составе победителей с пенальти отличился Эзджан Алиоски, еще один гол на счету у Горана Пандева.

Лига наций D 

Группа 4 

Македония - Армения - 2:0 (1:0)

Голы: Алиоски, 13 - с пенальти (1:0). Пандев, 59 (2:0). 

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Муслиу, Бейтулаи, Спировски, Алиоски, Барди (Николов, 74), Элмас, Пандев (Несторовски, 69), Тричковски (Трайковски, 56).

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Чалишир, Казарян, Мхитарян, Мкртчян, Г.Малакян (Езбилис, 68), Барсегян (Саркисов, 77), Адамян (Пизелли, 46).

Предупреждения: Барсегян, 43. Саркисов, 81. Николов, 84.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

09 сентября. Скопье. Стадион "Арена Филипп II".

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