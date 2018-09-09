Македония переиграла Армению

Сборная Македонии обыграла команду Армении в матче Лиге наций (2:0). В составе победителей с пенальти отличился Эзджан Алиоски, еще один гол на счету у Горана Пандева.
Лига наций D
Группа 4
Македония - Армения - 2:0 (1:0)
Голы: Алиоски, 13 - с пенальти (1:0). Пандев, 59 (2:0).
Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Муслиу, Бейтулаи, Спировски, Алиоски, Барди (Николов, 74), Элмас, Пандев (Несторовски, 69), Тричковски (Трайковски, 56).
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Чалишир, Казарян, Мхитарян, Мкртчян, Г.Малакян (Езбилис, 68), Барсегян (Саркисов, 77), Адамян (Пизелли, 46).
Предупреждения: Барсегян, 43. Саркисов, 81. Николов, 84.
Судья: Шюттенгрубер (Австрия).
09 сентября. Скопье. Стадион "Арена Филипп II".