16:58 | Футбол — Лига наций

Мак вызван в сборную Словакии на игры с Данией и Украиной


Полузащитник "Зенита" Роберт Мак вызван в сборную Словакии, сообщает официальный сайт клуба. 5 сентября Словакия проведет товарищеский матч с Данией, а 9 сентября встретится в Лиге наций с Украиной.

Мак провел 45 матчей и забил 10 голов за сборную Словакии. В текущем сезоне на его счету 7 игр и 2 гола в составе "Зенита".

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-27-robert-mak-vyzvan-v-sbornuyu-slovakii.htm

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