Мак вызван в сборную Словакии на игры с Данией и Украиной

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак вызван в сборную Словакии, сообщает официальный сайт клуба. 5 сентября Словакия проведет товарищеский матч с Данией, а 9 сентября встретится в Лиге наций с Украиной.

Мак провел 45 матчей и забил 10 голов за сборную Словакии. В текущем сезоне на его счету 7 игр и 2 гола в составе "Зенита".