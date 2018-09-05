Магуайр признался, что не смог разобраться в регламенте Лиги наций

Защитник сборной Англии Харри Магуайр отметил, что ему пока трудно разобраться в Лиге наций - новом турнире УЕФА, где будет выступать команда.

- Это довольно запутанно, - приводит Mirror слова англичанина в ответ на вопрос, разобрался ли он в регламенте турнира. - Тренер пытался объяснить нам. В этом довольно сложно разобраться, но мы пытаемся. Впрочем, для игроков самое важное - выходить на каждый матч и выигрывать. А там уже посмотрим, к чему мы придем. Для нас это большое испытание - Испания и Швейцария входят в топ-10 команд мира. Но мы готовы к этому.

8 сентября в рамках Лиги наций сборная Англии дома сыграет с командой Испании.