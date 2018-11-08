Луис Энрике: "Я похож на Альбу, только немного выше"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал вызов защитника "Барселоны" Жорди Альбы на предстоящие матчи. Специалист отметил, что никогда не полагается на общественное мнение при выборе состава национальной команды.

– В этом мире принятие решений – очень сложная штука, – цитирует Football Espania Энрике. – Непозволительно главному тренеру сборной Испании выбирать футболистов исходя из общественного мнения. У меня нет никаких личных проблем с игроками. В этой комнате никто не знает Жорди в профессиональном плане лучше, чем наш тренерский штаб. На кого я похож из своих подопечных? На Альбу! Только я немного выше.

Сборная Испании проведет товарищеский матч против Боснии и Герцеговины (11 ноября) и матч Лиги наций со сборной Хорватии (15 ноября).