Луис Энрике: "Никогда не сомневался в Де Хеа, он лучший вратарь мира"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над сборной Англии (2:1) в матче Лиги наций. Также он выразил доверие голкиперу Давиду Де Хеа.

- Я никогда не сомневался в Де Хеа. Как и любой другой, он может иногда ошибаться, но в его лице мы имеем одного из лучших вратарей мира. Я спокоен насчет него, - цитирует специалиста Marca. - Если смотреть на его статистику, то он лучший в мире. Я доволен игрой. Есть моменты, в которых нужно добавить, но мы имели больше шансов победить и пытались забить третий мяч. Мне нравится такой настрой. Надеюсь, мы будем так играть и дальше. Кому бы не понравилась такая победа? Мы начали так, что лучше не придумаешь, но в футболе важно только настоящее.

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