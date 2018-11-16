Луис Энрике: "Хорватии повезло, Испания не заслужила поражение"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что его команда не заслужила поражения в матче Лиги наций против Хорватии (2:3). По его словам, хорватам повезло больше.

- Обе команды рисковали, чтобы победить, но мы не заслуживали поражения, - цитирует 24 Sata Энрике. - В конце концов, Хорватии повезло больше. Футбол бывает несправедливым. Казалось, что мяч не хочет попадать в ворота.

Мы сделали все, дважды сравнивали, но Хорватия воспользовалась своими шансами, вот и все. Они хотели реабилитироваться за первый матч.