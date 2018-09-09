23:38 9 сентября | Футбол — Лига наций

Лихтенштейн обыграл Гибралтар

Обсудить
0

Сборная Лихтенштейна переиграла команду Гибралтара в матче Лиги наций - 2:0. В составе победителей отличились Деннис Саланович и Сандро Визер.

Лига наций D 

Группа 4 

Лихтенштейн - Гибралтар - 2:0 (1:0)

Голы: Саланович, 32 (1:0). Визер, 72 (2:0). 

Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Кинтанс, Геппель, Хаслер, Визер, Губзер (Сейхан Йилдиз, 82), С.Вольфингер (Кюне, 74), Саланович, А.Зеле, Майер (Кибер, 89).

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Саджент, Барнетт, Маскаренас-Оливеро, Уокер, Э.Эрнандес, Понс (Гарро, 46), Де Барр (Стич, 76), Бардон, Кашаро.

Предупреждения: Саланович, 30. С.Вольфингер, 40. Де Барр, 54. Стич, 85. Визер, 90.

Судья: Сант (Мальта).

09 сентября. Вадуц. Стадион "Rheinpark".

Лихтенштейн - Гибралтар

Все о Лиге наций - здесь

Обсудить
0
Материалы других СМИ