Лев обещал купить Мюллеру пиво, если тот сыграет 100-й матч за сборную

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев перед матчем Лиги наций против Голландии высказался о полузащитнике Томасе Мюллере. Для футболиста "Баварии" этот матч станет 100-м за национальную команду.

- Не знаю, что получают за 100 матчей за сборную, - сказал Лев на пресс-конференции перед. Я не уверен, что Томас получит отдельный подарок. От меня он получит много уважения и большую благодарность. Потому что Томасу еще нет 30-ти лет, и это фантастически, что он отыграл так много игр за национальную команду. У него никогда не бывает травм и он всегда играет на уровне.

Другие говорят, что они устали и им нужны отдых или у них травмы. Но Томас всегда готов. Я помню, как он играл первую игру за сборную. Это было в Мюнхене против сборной Аргентины, которая выиграла 1:0. А затем на чемпионате мира в Южной Африке он забил им гол. Он почти отыграл 100 игр и заслужил уважения. Если он сыграет свой 100-й матч за сборную, я куплю ему пиво.

Напомним, что Германия опуcтилась в Лигу наций B, так как Голландия переиграла Францию в 5-м туре (2:0). Немцы заняли третье место и опустились на дивизион ниже, так как имеют всего 1 очко после 3 игр.

Joachim Löw pays tribute to Thomas Müller ahead of his 100th cap 🇩🇪 pic.twitter.com/KXyOlLYgKr – Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 18 ноября 2018 г.

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