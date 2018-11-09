Лев - о матчах с Россией и Голландией: "Мы хотим снова испытывать радость о игры"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев на пресс-конференции поделился ожиданиями от национальной команды в предстоящих играх. Он отметил, что рассчитывает завершить год двумя хорошими играми.

- Конечно, я ожидаю, что завершим неудачный год двумя хорошими играми, - приводит пресс-служба федерации слова Лева. - Это хорошая возможность порадовать фанатов, потому что мы два раза будем играть перед нашими болельщиками. Мы хотим снова показать радость от игры, которая много лет отличала нас. Особенно против Голландии у нас есть неплохая возможность, чтобы это сделать.

Германия сыграет в товарищеском матче с Россией 15 ноября и в Лиге наций с Голландией 19 ноября.