Лерой Сане: "Сборная Германия прибавила по сравнению с ЧМ-2018"

Нападающий сборной Германии Лерой Сане после домашнего матча Лиги наций против Голландии (2:2) признался, что его команда прибавила по сравнению с выступлением на ЧМ-2018. 22-летний форвард расстроен, что не удалось удержать победу.

– Конечно, у всех нас было желание победить, – приводит слова Сане официальный сайт УЕФА. – Мы вели 2:0 в счете и сейчас несколько расстроены. Но всем ясно, насколько мы прибавили по сравнению с чемпионатом мира – 2018. Будем продолжать идти вперед. Болельщики могут видеть, что у нас есть план на матч и что мы можем демонстрировать хороший футбол.

Все видели, что последние несколько матчей мы показывали интересный футбол. Но нам нужно играть хорошо все 90 минут, тогда мы снова будем грозной силой.

В текущем сезоне Сане провел 19 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи