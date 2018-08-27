Крыховяк и Рыбус вызваны в сборную Польши на матчи с Италией и Ирландией

Сборная Польши назвала состав на матч с Италией (Лига наций) и Ирландией (товарищеский матч). В команду были вызваны игроки "Локомотива" Гжегож Крыховяк и Мачей Рыбус.

Состав сборной Польши:

Вратари: Лукаш Фабиански ("Вест Хэм", Англия), Лукаш Скорупски ("Болонья", Италия), Войцех Щенсны ("Ювентус", Италия).

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон, Англия), Бартош Берешиньски ("Сампдория", Италия), Адам Джвигала ("Висла", Плоцк), Камил Глик ("Монако", Франция), Марцин Каминьски ("Фортуна", Германия), Томаш Кендзера ("Динамо", Киев, Украина), Аркадиуш Реца ("Аталанта", Италия), Мачей Рыбус ("Локомотив", Россия).

Полузащитники: Якуб Блащиковски ("Вольфсбург", Польша), Пшемыслав Франковски ("Ягеллония"), Мацей Макушевски ("Лех"), Яцек Горальски ("Лудогорец", Болгария), Дамиан Кондзер ("Динамо", Загреб, Хорватия), Дамиан Шимански ("Висла" Плоцк), Матеуш Клих ("Лидс", Англия), Гжегож Крыховяк ("Локомотив", Россия), Рафал Кюрзава ("Амьен", Франция), Кароль Линетти ("Сампдория", Италия), Тарас Романчук ("Ягеллония"), Петр Зелински ("Наполи").

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Аркадиуш Милик ("Наполи", Италия), Кшиштоф Пятек ("Дженоа", Италия).

7 сентября поляки сыграют в гостях с Италией, а через четыре дня примут Ирландию во Вроцлаве.