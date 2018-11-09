Кришито не вызван в сборную Италии на игры с Португалией и США

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с заявкой команды на предстоящую игру в Лиге наций против Португалии (17 ноября) и товарищеский матч с США (20 ноября).
Состав сборной Италии выглядит следующим образом:
Голкиперы: Краньо ("Кальяри"), Доннарумма ("Милан"), Сиригу ("Торино").
Защитники: Бонуччи ("Милан"), Кьеллини ("Ювентус"), Ругани ("Ювентус"), Бираги ("Фиорентина"), Эмерсон ("Челси"), Романьоли ("Милан"), Флоренци ("Рома"), Де Шильо ("Ювентус").
Полузащитники: Гальярдини ("Интер"), Жоржиньо ("Челси"), Верратти ("ПСЖ"), Тонелли ("Сампдория"), Сенси ("Сассуоло"), Барелла ("Кальяри"), Пеллигрини ("Рома").
Нападающие: Иммобиле ("Лацио"), Инсинье ("Наполи"), Бернардески ("Ювентус"), Кьеза ("Фиорентина"), Белотти ("Торино"), Берарди ("Сассуоло"), Лазанья ("Удинезе"), Политано ("Интер"), Паволетти ("Наполи").
🇮🇹 #Azzurri– Italy (@azzurri) 9 ноября 2018 г.
Roberto #Mancini has named 27 players in his squad for the upcoming #Portugal 🇵🇹 and #USA 🇺🇸 matches.
First call-ups for #Sensi, #Tonali and #Grifo. #VivoAzzurro #ITAPOR #ITAUSA pic.twitter.com/TJTKnUSrgY