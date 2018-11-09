Кришито не вызван в сборную Италии на игры с Португалией и США

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с заявкой команды на предстоящую игру в Лиге наций против Португалии (17 ноября) и товарищеский матч с США (20 ноября).

Состав сборной Италии выглядит следующим образом:

Голкиперы: Краньо ("Кальяри"), Доннарумма ("Милан"), Сиригу ("Торино").

Защитники: Бонуччи ("Милан"), Кьеллини ("Ювентус"), Ругани ("Ювентус"), Бираги ("Фиорентина"), Эмерсон ("Челси"), Романьоли ("Милан"), Флоренци ("Рома"), Де Шильо ("Ювентус").

Полузащитники: Гальярдини ("Интер"), Жоржиньо ("Челси"), Верратти ("ПСЖ"), Тонелли ("Сампдория"), Сенси ("Сассуоло"), Барелла ("Кальяри"), Пеллигрини ("Рома").

Нападающие: Иммобиле ("Лацио"), Инсинье ("Наполи"), Бернардески ("Ювентус"), Кьеза ("Фиорентина"), Белотти ("Торино"), Берарди ("Сассуоло"), Лазанья ("Удинезе"), Политано ("Интер"), Паволетти ("Наполи").