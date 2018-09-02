Кришито и Балотелли попали в заявку сборной Италии на матчи с Польшей и Португалией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал состав команды на матчи Лиги наций против Польши (7 сентября) и Португалии (10 сентября). В список вошел 31 игрок.

вратари: Алессо Краньо ("Кальяри"), Сальваторе Сиригу ("Торино"), Маттиа Перин ("Ювентус"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");

защитники: Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниеле Ругани ("Ювентус"), Маттиа Кальдара, Алессио Романьоли ("Милан"), Доменико Кришито ("Дженоа"), Эмерсон, Давиде Дзаппакоста ("Челси"), Мануэль Лаццари (СПАЛ);

полузащитники: Николо Барелла ("Кальяри"), Марко Бенасси ("Фиорентина"), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все - "Рома"), Роберто Гальярдини ("Интер"), Жоржиньо ("Челси");

нападающие: Марио Балотелли ("Ницца"), Андреа Белотти, Симоне Дзадза (оба - "Торино"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Джакомо Бонавентура ("Милан"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Пьетро Пеллегри ("Монако").