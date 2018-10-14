Козак покинул пост главного тренера сборной Словакии

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак покинул свой пост. Об этом сообщает сайт словацкой федерации футбола.

Сообщается, что стороны договорились о расторжении контракта, при этом решение об уходе принял сам тренер. Президент Федерации футбола Ян Ковачик отметил, что решение специалиста было неожиданным, поэтому к товарищескому матчу со сборной Швеции 16 октября команду будет готовить Штефан Таркович, который была ассистентом Козака.

Вместе с Яном Козаком сборная Словакии пробилась в 1/8 финала Евро-2016, не вышла на ЧМ-2018 и пока занимает последнее место в своей группе дивизиона В Лиги наций.

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