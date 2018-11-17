Косово забило 5 безответных голов Мальте, Азербайджан обыграл Фареры

Сборная Косово разгромила Мальту в матче группового турнира Лиги наций D – 5:0. Косовары лидируют в группе 3 после 5 туров с 11 очками.
В другом матче группы Азербайджан победил Фарерские острова – 2:0. Форвард "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев и экс-хавбек самарцев Эмин Махмудов попали в заявку азербайджанцев, но на поле не вышли.
Победитель группы 3 определится в игре Косово – Азербайджан. Азербайджанцам необходима победа с любым счетом, косоваров устроит ничья.
Лига наций D
Группа 3
Азербайджан – Фарерские острова – 2:0 (2:0)
Голы: Назиров, 18 (1:0). Мадатов, 28 (2:0).
Азербайджан: К.Агаев (С.Агаев, 46), Назиров, Пашаев (Мамедов, 71), Медведев, Халилзаде, Абдуллаев, Гусейнов, Гараев, Ришард Алмейда, Дадашов (Аббасов, 79), Мадатов.
Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере (Фредериксберг, 73), В.Давидсен (Бартальстову, 46), Наттестад, С.Ватнхамар, Ханссон, Хендрикссон Ольсен, К.Ольсен (Томсен, 64), Ролантссон.
Предупреждения: Дадашов, 9. Хендрикссон Ольсен, 62. Наттестад, 84.
Судья: Массиас (Кипр).
17 ноября. Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".
Мальта – Косово – 0:5 (0:1)
Голы: Наттестад, 18 - в свои ворота (1:0). Мадатов, 28 (2:0).
Азербайджан: К.Агаев (С.Агаев, 46), Назиров, Пашаев (Мамедов, 71), Медведев, Халилзаде, Абдуллаев, Гусейнов, Гараев, Ришард Алмейда, Дадашов (Аббасов, 79), Мадатов.
Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере (Фредериксберг, 73), В.Давидсен (Бартальстову, 46), Наттестад, С.Ватнхамар, Ханссон, Хендрикссон Ольсен, К.Ольсен (Томсен, 64), Ролантссон.
Предупреждения: Дадашов, 9. Хендрикссон Ольсен, 62. Наттестад, 84.
Судья: Массиас (Кипр).
17 ноября. Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/463/