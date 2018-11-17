Косово забило 5 безответных голов Мальте, Азербайджан обыграл Фареры

Сборная Косово разгромила Мальту в матче группового турнира Лиги наций D – 5:0. Косовары лидируют в группе 3 после 5 туров с 11 очками.

В другом матче группы Азербайджан победил Фарерские острова – 2:0. Форвард "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев и экс-хавбек самарцев Эмин Махмудов попали в заявку азербайджанцев, но на поле не вышли.

Победитель группы 3 определится в игре Косово – Азербайджан. Азербайджанцам необходима победа с любым счетом, косоваров устроит ничья.

Лига наций D

Группа 3

Азербайджан – Фарерские острова – 2:0 (2:0)

Голы: Назиров, 18 (1:0). Мадатов, 28 (2:0).

Азербайджан: К.Агаев (С.Агаев, 46), Назиров, Пашаев (Мамедов, 71), Медведев, Халилзаде, Абдуллаев, Гусейнов, Гараев, Ришард Алмейда, Дадашов (Аббасов, 79), Мадатов.

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере (Фредериксберг, 73), В.Давидсен (Бартальстову, 46), Наттестад, С.Ватнхамар, Ханссон, Хендрикссон Ольсен, К.Ольсен (Томсен, 64), Ролантссон.

Предупреждения: Дадашов, 9. Хендрикссон Ольсен, 62. Наттестад, 84.

Судья: Массиас (Кипр).

17 ноября. Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".

Мальта – Косово – 0:5 (0:1)

Голы: Наттестад, 18 - в свои ворота (1:0). Мадатов, 28 (2:0).

Азербайджан: К.Агаев (С.Агаев, 46), Назиров, Пашаев (Мамедов, 71), Медведев, Халилзаде, Абдуллаев, Гусейнов, Гараев, Ришард Алмейда, Дадашов (Аббасов, 79), Мадатов.

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере (Фредериксберг, 73), В.Давидсен (Бартальстову, 46), Наттестад, С.Ватнхамар, Ханссон, Хендрикссон Ольсен, К.Ольсен (Томсен, 64), Ролантссон.

Предупреждения: Дадашов, 9. Хендрикссон Ольсен, 62. Наттестад, 84.

Судья: Массиас (Кипр).

17 ноября. Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".