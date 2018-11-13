Киран Триппьер получил травму и не сыграет за сборную Англии

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер получил травму паха в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:0) и не сыграет за сборную Англии в предстоящих матчах. Национальной команде предстоит товарищеская игра с США и встреча в рамках Лиги наций против Хорватии.

Главный тренер Англии Гарет Саутгейт включил Триппьера в список 28 футболистов, заявленных на матчи с США И Хорватией. После медицинского обследования врачи приняли решение исключить возможность участия защитника в играх за национальную команду. Сроки восстановления пока неизвестны, сообщает сайт английской Федерации футбола.

В текущем сезоне 28-летний англичанин провел 14 матчей за "Тоттенхэм", забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.