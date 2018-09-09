Кипр одержал победу над Словенией

Сборная Кипра одержала победу над Словенией в матче Лиги наций (2:1). Решающий гол забил в свои ворота словенский защитник Петар Стоянович.

Лига наций C

Группа 3

Кипр - Словения - 2:1 (0:0)

Голы: Берич, 54 (0:1). Сотириу, 69 (1:1). Стоянович, 89 - в свои ворота (2:1).

Кипр: Панаги, Деметриу, Иоанну (Маргаса, 67), Лаифис, Кусулос, Эфрем (Меркис, 90+2), Артиматас, Кириаку, Кастанос (Рушиас, 60), Сотириу, Папулис.

Словения: Белец, Йокич, Мевля, Блажич, Стоянович, Куртич (Штулац, 76), Дервишевич, Зайц, Вербич (Безяк, 46), Чрнигой, Берич (Шпорар, 83).

Предупреждения: Блажич, 43. Артиматас, 72. Йокич, 79. Зайц, 81. Дервишевич, 90+4.

Судья: Трейманис (Латвия).

09 сентября. Никосия. Стадион "GSP".

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