Киммих исполнил Брозовича. Совпадение?

Полузащитник сборной Германии и "Баварии" Джошуа Киммих в матче Лиги наций против Голландии повторил неординарный финт олузащитника "Интера" Марсело Брозовича.

Во время штрафного в ворота немцев Киммих лег под стенкой, вероятно, чтобы в случае чего заблокировать удар низом. Мяч в итоге попал в стенку.

Напомним, что Германия опуcтилась в Лигу наций B, так как Голландия переиграла Францию в 5-м туре (2:0). Немцы заняли третье место и опустились на дивизион ниже, так как имеют всего 1 очко после 3 игр.

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