Кейн - о победе над Испанией: "Мы знали, что сможем обыграть их"

Форвард сборной Англии Харри Кейн после победы над Испанией в матче группового турнира Лиги наций (3:2) заявил, что соперник является одним из самых сложных. Он также добавил, что футболисты английской сборной знали, что смогут обыграть испанцев.

- Это было потрясающе, - приводит BBC слова Кейна. - Испания, вероятно, одна из сложнеших команд в мире. Мы знали, что сможем победить их. Второй тайм был трудным, но мы хорошо оборонялись и выдержали давление. Люди говорят о голах, и если я не забиваю, я играю не так хорошо. У меня было много игр в моей карьере, где я не забивал, но играл хорошо.

Англия с четырьмя очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, Испания - с шестью баллами возглавляет группу 4.

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