Казахстан и Латвия сыграли вничью в Лиге наций

Сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Латвии в матче первой группы дивизиона D Лиги наций. У хозяев отличился Гафуржан Суюмбаев, у гостей - Денис Ракелс. Первый матч в Риге завершился с аналогичным счетом.

Казахстан с шестью очками на втором месте в первой группе. У Латвии три очка и третье место. Победу в группе и путевку в плей-офф (если не выйдет на Евро-2020 через отборочный турнир) досрочно обеспечила сборная Грузии.

Лига наций

Дивизион D

Группа 1

5-й тур

Казахстан - Латвия - 1:1 (1:0)

Голы: Суюмбаев, 37 (1:0). Ракелс, 49 (1:1).

Казахстан: Ерич, Логвиненко, Суюмбаев, Малый, Бейсебеков, Мужиков, Исламхан, Жуков, Муртазаев (Федин, 80), Турысбек (Щеткин, 74), Зайнутдинов (Тунгышбаев, 87).

Латвия: Ванин, Максименко, Габов, Дубра, Ягодинский, Исаев, Тарасов, Цыганик (Савалниекс, 46), Ракелс, Шабала (Икауниекс, 72), Карашаускс (Ругинс, 62).

Судья: Мое (Дания).

15 ноября. Астана. Стадион "Astana Arena".

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