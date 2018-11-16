Казахский переводчик довел до истерики игрока сборной Латвии. Видео

На пресс-конференции перед матчем Лиги наций Казахстан - Латвия (1:1) присутствующих рассмешил казахский переводчик.

Пытаясь перевести слова представителей латвийской делегации, он начал сильно запинаться. Одного из футболистов он назвал "Анаболичем". Он сильно рассмешил присутствовавшего на пресс-конференции латвийского нападающего Дениса Ракеля, у которого практически началась истерика.

Напомним, именно Ракель забил единственный мяч сборной Латвии в этой игре. Сборная Казахстана после пяти туров занимает второе место в первой группе дивизиона D Лиги наций с шестью очками в активе. Латвия идет третьей с тремя очками.

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