Карасев рассудит Португалию и Польшу, Мешков - Мальту и Фареры

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч группового турнира Лиги наций A Португалия - Польша.

Ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко и Алексей Лунев, судьи за воротами - Сергей Иванов и Владимир Москалев, резервный рефери - Валерий Данченко.

Матч Португалия - Польша состоится в Гимараэше 20 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени.

В Лиге наций D игру Мальта - Фарерские острова будет судить Виталий Мешков. Его ассистенты - Антон Аверьянов и Дмитрий Мосякин, судьи за воротами - Сергей Лапочкин и Михаил Вилков, резервный арбитр - Максим Гаврилин.

Игра состоится в Та-Кали также 20 ноября и также начнется в 22.45.