Италия вырвала победу у Польши

Сборная Италии с минимальным счетом победила Польшу в матче группового турнира Лиги наций. Единственный гол на 90+2-й минуте встречи забил защитник Кристиано Бираги.

Лига наций A

Группа 3

Польша - Италия - 0:1 (0:0)

Гол: Бирарди, 90+2.

Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца (Енджейчик, 87), Шимански (Грощицки, 46), Гуральски, Зелиньски, Линетти (Блащиковски, 46), Левандовски, Милик.

Италия: Доннарумма, Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Верратти, Жоржинью, Барелла, Бернардески (Лазанья, 81), Инсинье, Кьеза.

Предупреждение: Жоржинью, 31.

Судья: Скомина (Словения).

14 октября. Хожув. Стадион "Slaski".

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