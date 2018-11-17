Италия - Португалия: составы команд

Стали известны стартовые составы Португалии и Италии на матч группового турнира Лиги наций A. Португальцы в случае победы или ничьей досрочно выиграют группу 3.

Италия: Доннарумма - Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Бираги - Верратти, Жоржинью, Барелла - Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Португалия: Руй Патрисиу - Канселу, Жозе Фонти, Рубен Диас, Марио Руй - Невес, Виллиам Карвалью, Пицци - Бернарду Силва, Андре Силва, Брума.

Италия - Португалия: Лига наций A, групповой турнир, группа 3, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.45 (время московское)