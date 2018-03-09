Италия, Польша и Португалия претендуют на проведение первого финала Лиги наций

Италия, Польша и Португалия желают принять у себя в июне 2019 года финальную стадию дебютного розыгрыша Лиги наций, сообщает официальный сайт УЕФА. Согласно правилам, финальный раунд Лиги наций проводится на полях одного из победителей групп лиги А. Сборные Италии, Польши и Португалии вместе попали в группу А3.

"В финальной стадии турнира сыграют победители четырех групп лиги А. Полуфиналы пройдут 5 и 6 июня 2019 года, а матч за третье место и финал – 9 июня.

Финальный турнир пройдет на двух стадионах, вместительность которых составляет не менее 30 тысяч человек. Предпочтительно, чтобы они находились в одном городе или на расстоянии не более 150 километров друг от друга", – говорится на сайте УЕФА.