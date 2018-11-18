Италия не смогла выиграть шестой домашний матч подряд, это новый антирекорд

Сборная Италии сыграла вничью со сборной Португалии (0:0) в матче Лиги наций. Этот результат означает, что "Скуадра Адзурра" установила новый антирекорд.

Это шестой домашний матч команды подряд, в котором она не смогла победить. При этом все эти матчи завершились вничью. Итальянцы сыграли вничью со сборными Украины, Польши, Голландии и Македонии (все - 1:1), а также со сборной Швеции (0:0).

Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, календарь и результаты матчей