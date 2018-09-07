Италия и Польша сыграли вничью

Сборная Италии дома сыграла вничью с Польшей (1:1) в матче Лиги наций. Счет в этой встрече открыли гости – отличился Петр Зелиньски. Во второй половине встречи хозяева сравняли счет – пенальти реализовал Жоржинью.

В следующем матче итальянцы в рамках Лиги наций на выезде сыграют с Португалией (10 сентября). Поляки днем позже в товарищеском матче дома сыграют с Ирландией.

Лига наций A

Группа 3

Италия - Польша - 1:1 (0:1)

Голы: Зелиньски, 40 (0:1). Жоржинью, 78 - с пенальти (1:1).

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Бираги, Дзаппакоста, Жоржинью, Гальярдини, Пеллегрини (Бонавентура, 46), Балотелли (Белотти, 62), Инсинье (Кьеза, 72), Бернардески.

Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Беднарек, Реца, Блащиковски (Петшак, 80), Крыховяк, Клих (Шимански, 56), Зелиньски (Линетти, 66), Кужава, Левандовски.

Предупреждения: Кьеллини, 9. Клих, 14. Блащиковски, 18. Фабяньски, 90+3.

Судья: Цвайер (Германия).

7 сентября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.