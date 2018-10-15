Прогноз "Фонбет": Испания легко разберется с Англией

15 октября на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье сборная Испании сыграет со сборной Англии в рамках 3-го тура Лиги наций. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

- Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" уверены в том, что выиграет сборная Испании. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 1.67, на победу Англии – с коэффициентом 5.20, на ничью – с коэффициентом 3.80. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 90% выбрали Испанию, 7% – Англию и 3% – ничью.

- Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что во встрече будет забито меньше трёх голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.00. Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с букмекерами. На тотал больше 2,5 поставили 91% игроков, на тотал меньше 2,5 – 9%.

- Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 59% игроков поставили на победу Испании, 16% – на то, что испанцы не проиграют, 11% игроков выбрали тотал больше 1,5. 9% клиентов "Фонбет" поставили на победу сборной Испании с форой (-1,5), 5% – на тотал матча больше 2,5.

- А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 200 000 рублей на победу Испании с коэффициентом 1.67. В среднем на матч ставят 611 рублей.

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