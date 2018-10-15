Исландия потерпела от Швейцарии третье поражение в трех матчах Лиги наций

В матче Лиги наций сборная Швейцарии обыграла на выезде Исландию со счетом 2:1. Швейцарцы догнали Бельгию в группе 2 лиги А, но имеют на матч больше. У Исландии нет очков после трех матчей.

Лига наций

Лига A

Группа 2

Исландия – Швейцария – 1:2 (0:0)

Голы: Сеферович, 52 (0:1). Ланг, 67 (0:2). Финнбогасон, 81 (1:2).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р. Сигурдссон, Эюйольфссон, Магнуссон, Бьяднасон, Й. Гвюдмундссон, Г. Сигурдссон, Сигюрьенссон (А. Гвюдмундссон, 84), Траустасон (Гисласон, 68), Финнбогасон.

Швейцария: Мвого, Шер, Ланг, Мубандже, Эльведи, Шачири, Джака, Цубер (Фасснахт, 88), Закария, Гавранович (Фернандес, 69), Сеферович (Айети, 90+1).

Предупреждения: Закария, 49. Шер, 74. Р. Сигурдссон, 90+3.

Судья: Экберг (Швеция).

15 октября. Рейкьявик. Стадион Laugardalsvollur.