Исландия дома уступила Бельгии

Сборная Исландии уступила сборной Бельгии (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги наций в лиге А. В составе победителей отличились Эден Азар (с пенальти) и Ромелу Лукаку (дважды).

Главным арбитром матча был россиянин Сергей Карасев. Он назначил пенальти, с которого Азар открыл счет, а также засчитал гол, когда исландцам удалось вынести мяч уже из-за линии ворот после удара Лукаку.

В стартовом составе исландцев вышли защитники "Ростова" Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон. У бельгийцев в старте появился экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель.

Бельгия с тремя очками занимает второе место во второй группе. Первыми идут швейцарцы, которые обыграли Исландию со счетом 6:0. Исландская команда проиграла оба матча и идет последней.

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Лига наций

Лига А

Группа 2

2-й тур

Исландия - Бельгия - 0:3 (0:2)

Голы: Э.Азар, 29 - с пенальти (0:1). Лукаку, 31 (0:2). Лукаку, 81 (0:3).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Скуласон (Пальссон, 80), Ингасон, Магнуссон, Халльфредссон (Траустасон, 84), Б.Бьяднасон, Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон, Бедварссон (Сигтоурссон, 70).

Бельгия: Куртуа, Компани, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Витсель, Феррейра-Карраско (Шадли, 70), Тилеманс (Дембеле, 80), Э.Азар (Т.Азар, 89), Мертенс, Лукаку.

Предупреждение: Сайварссон, 55.

Судья: Карасев (Москва, Россия).

11 сентября. Рейкьявик. Стадион "Laugardalsvollur".