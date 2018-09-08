"Играет в еврокубках "Спартак" – всей страной болеем за "Спартак". Дзюба – хейтерам сборной России

Капитан сборной России Артем Дзюба после стартового матча Лиги наций с Турцией в Трабзоне (2:1) ответил на вопрос о болельщиках, которые не поддерживают команду из-за клубных пристрастий. Форвард "Зенита" стал автором победного гола в первой игре сборной после домашнего чемпионата мира-2018.

– Бывает, что клубные предпочтения мешают болеть за сборную. На чемпионате мира это удалось перебороть, но сейчас, есть ощущение, не до конца. Что скажете тем, кто даже за сборную переживает, исходя из клубных пристрастий? – вопрос Дзюбе в смешанной зоне.

– Я считаю, что это не от большого ума, если честно. При всем уважении. Что в еврокубках, что, особенно, для сборной. Нужно болеть за свою страну. Неважно, какие предпочтения. В еврокубках играет "Спартак", нужно всей страной болеть за "Спартак", чтобы они вышли как можно дальше. Так же – "Зенит", "Локомотив", ЦСКА. В сборной– у нас нет клубных предпочтений, каких-то разговоров, подколок, что кто-то кого-то обыграл. Есть сборная России, есть команда, есть – мы! (Дмитрий Зеленов)

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