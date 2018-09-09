Игорь Криушенко: "Хотелось больше забить в матче с Сан-Марино"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко - о матче Лиги наций с Сан-Марино (5:0).

- Что ожидали от соперника, то и увидели. Эшелонированная оборона, пробовали организовать быстрый выход вперед. Но практически не дали ничего создать, кроме парочки стандартов, - цитирует специалиста "Прессбол". - Впрочем, это от большого желания забить. Понятно, что, играя с более качественным соперником, этого не позволим. Хотели бы более качественной реализации. Хотелось больше забить, ведь через голы приходит уверенность. Впрочем, важно, что стартовали с победы, причем с уверенной. Задачи побить какой-то рекорд не было. Стояла цель сыграть качественно и добиться победы. Естественно, хотелось порадовать зрителей. Это тоже положительный момент, что играли до конца.

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