Хорватия вырвала победу над Испанией на 93-й минуте

Хорватия обыграла сборную Испании (3:2) в матче Лиги наций. Все голы были забиты во втором тайме.

В составе подопечных Златко Далича отличились Андрей Крамарич и Тин Едвай (дважды), у испанцев – Серхио Рамос и Дани Себальос.

Лига наций A

Группа 4

Хорватия - Испания - 3:2 (0:0)

Голы: Крамарич, 54 (1:0). Себальос, 56 (1:1). Едвай, 69 (2:1). Серхио Рамос, 78 - с пенальти (2:2). Едвай, 90+3 (3:2).

Хорватия: Калинич, Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай, Ребич (Брекало, 74), Ракитич (Влашич, 68), Брозович, Модрич, Перишич, Крамарич (Пьяца, 89).

Испания: де Хеа, Серхи Роберто, Серхио Рамос, Иньиго Мартинес, Жорди Альба, Сауль (Сусо, 74), Бускетс, Себальос, Родриго (Асенсио, 61), Аспас (Мората, 64), Иско.

Предупреждения: Ребич, 70. Бускетс, 87. Перишич, 87. Себальос, 90.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

15 ноября. Загреб. Стадион "Maksimir".