Хорватия проиграла Англии и вылетела в дивизион B

Сборная Англии одержала волевую победу над Хорватией в матче группового турнира Лиги наций (2:1). Победный гол забил нападающий Харри Кейн.

В составе англичан также отличился форвард Джесси Лингард, у хорватов голом отметился нападающий Андрей Крамарич.

Сборная Англии заняла первое место в группе 4 высшего дивизиона Лиги наций и сыграет в полуфинале этого турнира. Хорватия вылетела в дивизион B.

Лига наций A

Группа 4

Англия - Хорватия - 2:1 (0:0)

Голы: Крамарич, 57 (0:1). Лингард, 78 (1:1). Кейн, 85 (2:1).

Англия: Пикфорд, Уокер, Гомез, Стоунс, Чилвелл, Рэшфорд (Санчо, 73), Дайер, Делф (Лингард, 73), Баркли (Алли, 64), Стерлинг, Кейн.

Хорватия: Калинич, Врсалько (Милич, 26), Ловрен, Вида, Едвай, Ребич (Брекало, 46), Модрич, Брозович, Влашич (Рог, 79), Перишич, Крамарич.

Предупреждения: Баркли, 26. Брозович, 67. Едвай, 67. Ловрен, 89.

Судья: Сидиропулос (Греция).

18 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

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