22:50 | Футбол — Лига наций

Хорватия - Испания: Субашича, Чорлуку и Манджукича проводили из сборной

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Перед матчем группового турнира Лиги наций Хорватия - Испания состоялась церемония проводов из сборной трех хорватских футболистов. Вратарь Даниэль Субашич, защитник Ведран Чорлука и форвард Марио Манджукич покинули команду после чемпионата мира-2018, на котором Хорватия дошла до финала. 

Всем футболистам вручили футболки с количеством матчей, которые они провели за сборную.

Хорватия - Испания

 

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