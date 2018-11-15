Хорватия - Испания: Субашича, Чорлуку и Манджукича проводили из сборной

Перед матчем группового турнира Лиги наций Хорватия - Испания состоялась церемония проводов из сборной трех хорватских футболистов. Вратарь Даниэль Субашич, защитник Ведран Чорлука и форвард Марио Манджукич покинули команду после чемпионата мира-2018, на котором Хорватия дошла до финала.

Всем футболистам вручили футболки с количеством матчей, которые они провели за сборную.