Хет-трик Сеферовича помог Швейцарии разгромить Бельгию и выйти в плей-офф Лиги наций

Сборная Швейцарии на своем поле обыграла Бельгию в матче группового турнира Лиги наций - 5:2. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Харис Сеферович, еще по голу в составе хозяев забили Рикардо Родригес и Нико Эльведи. За бельгийцев дубль сделал Торган Азар.

Швейцария и Бельгия набрали по 9 очков в группе с Исландией. По личным встречам швейцарцы оказались выше. Эта команда в июне 2019 года сыграет в финальной части Лиги нацйи. Ранее в плей-офф пробились Португалия и Англия. На последнюю путевку претендуют Франция и Голландия.

Лига наций A

Группа 2

Швейцария - Бельгия - 5:2 (3:2)

Голы: Т.Азар, 2 (0:1). Т.Азар, 17 (0:2). Родригес, 26 - с пенальти (1:2). Сеферович, 31 (2:2). Сеферович, 44 (3:2). Эльведи, 62 (4:2). Сеферович, 84 (5:2).

Швейцария: Зоммер, Клозе, Родригес, Эльведи, Мбабу, Шачири, Джака, Цубер (Бенито, 87), Фройлер (Закария, 79), Фернандес, Сеферович (Айети, 90+2).

Бельгия: Куртуа, Компани, Алдервейрелд, Боята, Менье (Ориги, 90), Витсель, Шадли (Батшуайи, 65), Т.Азар, Тилеманс, Э.Азар, Мертенс.

Предупреждения: Джака, 38. Мбабу, 80. Сеферович, 87.

Судья: Орсато (Италия).

18 ноября. Люцерн. Стадион "Swissporarena".