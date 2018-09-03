Хектор не сыграет за сборную Германии в матче Лиги наций с Францией

Защитник "Кельна" Йонас Хектор не выступит в ближайших матчах за сборную Германии. Об этом сообщает официальный Твиттер команды.

Сообщается, что футболист договорился об этом с главным тренером команды Йоахимом Левом. Это связано с высокой нагрузкой, которая выпала на него за последнее время.

6 сентября немцы сыграют в матче Лиги наций со сборной Франции, а 9 сентября им предстоит товарищеский матч с Перу.

28-летний футболист в текущем сезоне провел четыре матча во второй бундеслиге и один - в Кубке Германии.