Хектор не сыграет за сборную Германии в матче Лиги наций с Францией

Защитник "Кельна" Йонас Хектор не выступит в ближайших матчах за сборную Германии. Об этом сообщает официальный Твиттер команды.
Сообщается, что футболист договорился об этом с главным тренером команды Йоахимом Левом. Это связано с высокой нагрузкой, которая выпала на него за последнее время.
6 сентября немцы сыграют в матче Лиги наций со сборной Франции, а 9 сентября им предстоит товарищеский матч с Перу.
28-летний футболист в текущем сезоне провел четыре матча во второй бундеслиге и один - в Кубке Германии.
⚠️ Jonas #Hector has agreed with Joachim Löw that he will not join up with the team during this international break due to his recent workload. Rest up well, Jonas! #DieMannschaft pic.twitter.com/FpAYNkqy1U– Germany (@DFB_Team_EN) 3 сентября 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/nation-league/calendar/
- Сборная Германии (Футбол)
- Йоахим Лев
- Сборная Франции (футбол)
- Кельн
- Сборная Перу (Футбол)
- Йонас Хектор