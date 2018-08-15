Хавбека "МЮ" Перейру могут вызвать в сборную Бельгии. Сам он хочет играть за Бразилию

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра может получить вызов в сборную Бельгии, утверждает UOL. Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес рассчитывает на футболиста и намерен пригласить его уже на сентябрьские игры (товарищеский матч с Шотландией и встреча Лиги наций против Исландии).

Сам же Перейра, родившийся в Бельгии, хочет выступать за Бразилию. Хавбек выступал и за юношескую сборную Бельгии, и за молодежную команду Бразилии. В прошом сезоне он на правах аренды выступал в "Валенсии", проведя за нее 29 матчей и забив 1 гол.