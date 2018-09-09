Харри Кейн: "Уэлбек забил чистый гол, но судья побоялся и не засчитал его"

Форвард сборной Англии Харри Кейн - о матче с Испанией (1:2) в рамках Лиги наций.

- Гол Дэнни Уэлбека? Он был чистым, сто процентов. В важных моментов арбитр должен оставаться сильным, но, к сожалению, он побоялся, - цитирует футболиста ВВС. - эанни просто стоял, Де Хеа вышел на мяч, поймал его, прыгнул на Уэлбека и уронил мяч. Никакого фола там не было. Это была хорошая игра, хорошее испытание против команды, которая любит контролировать мяч. Нам было непросто, но у нас были хорошие отрезки. Возможно, у нас также были и более опасные моменты. Мы пытались давить на соперника и играть с высокой интенсивностью. Нам многое нужно улучшить, но я думаю, что мы можем уходить сегодня с высоко поднятой головой.

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