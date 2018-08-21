Хачериди, Ярмоленко, Коноплянка и Зинченко вызваны в сборную Украины на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Украины назвал список легионеров, вызванных в команду на матчи Лиги наций, сообщает "Команда №1". В основной список попали восемь игроков, в резервный - два.

В основном списке указаны такие футболисты: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия).

В резервный список вошли нападающий Евгений Селезнев ("Акхисар Беледиеспор", Турция) и защитник Василий Кравец ("Луго", Испания).

Согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.

6 сентября сборная Украины в матче Лиги наций на выезде сыграет со сборной Чехии, а 9 сентября примет сборную Словакии.