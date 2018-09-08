Гжегож Крыховяк: "Обидно было пропустить с пенальти в концовке"

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк после ничьей в матче Лиги наций против Италии​ (1:1) отметил, что было важно хорошо начать новый турнир. Также хавбек "Локомотива" добавил, что полякам необходимо работать над владением мячом.

– Было важно хорошо начать этот турнир после провала на чемпионате мира-2018, – цитирует L'Equipe Крыховяка. – Мы хорошо защищались в течение 90 минут, а также создали несколько возможностей забить, поэтому было обидно пропустить с пенальти в концовке. Мы можем быть счастливы, но нам нужно улучшить владение мячом.